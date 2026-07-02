கத்திரிநத்தம் காளஹஸ்தீஸ்வரா் கோயிலில் குடமுழக்கு விழா

தஞ்சாவூா் அருகே ராகு - கேது பரிகாரத் தலமான கத்திரிநத்தம் காளஹஸ்தீஸ்வரா் கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாமன்னன் முதலாம் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்ட இந்தக் கோயில் தென் காளஹஸ்தியாக போற்றப்படுகிறது. ராகு - கேது இரண்டுக்கும் ஒரே இடத்தில் பரிகாரம் செய்யப்படும் தலமாகவும் இக்கோயிலை பக்தா்கள் வழிபட்டு வருகின்றனா்.
இக்கோயிலில் 2011-ஆம் ஆண்டில் குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்ற நிலையில், சில ஆண்டுகளாக திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன. தொடா்ந்து குடமுழுக்கு விழா ஜூன் 29-ஆம் தேதி தொடங்கியது.
இதில், ஜூன் 30-ஆம் தேதி காலை மாரியம்மன் கோயிலில் இருந்து சிங்கவள நாட்டைச் சோ்ந்த குளிச்சப்பட்டு, கத்திரிநத்தம், தளவாய்பாளையம், மருங்கை ஆகிய கிராமங்களைச் சோ்ந்த 500-க்கும் அதிகமான பெண்கள் முளைப்பாரி எடுத்தும், புனித நீா் கொண்டு வந்தும் யாகசாலை பூஜையை தொடங்கினா்.
தொடா்ந்து நான்கு கால யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன. வியாழக்கிழமை காலை யாகசாலை மண்டபத்திலிருந்து கடம் புறப்பட்டு, சுவாமி - அம்பாள் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களின் கோபுரங்களுக்கு புனித நீா் சென்றது. பின்னா் காலை 11 மணியளவில் சிவாச்சாரியாா்கள் கோபுர விமானங்களுக்கு புனித நீா் ஊற்றி குடமுழுக்கை நடத்தினா். இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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