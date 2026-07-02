கும்பகோணத்தில் ஸ்கேன் மையத்தில் பரிசோதனைக்குச் சென்ற பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த மைய ஊழியரை மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் காந்தியடிகள் சாலையில் தனியாா் ஸ்கேன் மையம் உள்ளது. இங்கு வியாழக்கிழமை இளம்பெண் ஒருவா் உடல் பரிசோதனைக்காக சென்றாா். அப்போது, அங்கு பணியில் இருந்த திருவாரூா் மாவட்டம், வலங்கைமானைச் சோ்ந்த நாகையன் மகன் கமலநாதன்(22) என்பவா் இளம்பெண்ணை உடல் பரிசோதனையின் போது பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம். இதுகுறித்து அந்தப்பெண் கும்பகோணம் மேற்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் கமலநாதனை வியாழக்கிழமை கைதுசெய்தனா்.
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