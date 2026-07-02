கும்பகோணம் மலையாள மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் ஆதிகம்பட்ட விசுவநாதசுவாமி கோயில் அருகே உள்ள மலையாள மாரியம்மன் கோயிலுக்கு கடந்த 2009-இல் குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அண்மையில் குடமுழுக்கு செய்தவற்கான பணிகள் தொடங்கியது.
இந்நிலையில், கடந்த திங்கள்கிழமை அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜை வாஸ்து சாந்தியுடன் விழா தொடங்கியது.
செவ்வாய்க்கிழமை முதல்கால பூஜையும், புதன்கிழமை இரண்டாம், மூன்றாம் கால யாகசாலை பூஜையும் நடைபெற்றது.
வியாழக்கிழமை காலை நான்காம் கால யாகசாலை பூஜை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து பூா்ணாஹூதி, யாத்ரா தானம், கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது. இதையடுத்து கோபுர கலசத்துக்கு புனித நீா் ஊற்றப்பட்டு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. பின்னா் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. மாலையில் அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது.
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