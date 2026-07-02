Dinamani
ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடுஅமோனியா கசிந்த ஆலை: 300 மீ சுற்றளவில் வசிப்போர் வெளியேற உத்தரவு!திருவள்ளூர் அமோனியா கசிந்த ஆலையைச் சுற்றி 500 மீட்டர் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிப்புஅதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெகவில் இணைவது ஆரோக்கியமற்ற அரசியல் - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்ஆளுநர்களை முறியடித்தது தமிழ்நாடு, ஆர்.என். ரவியிடம் கேட்டுப்பாருங்கள்! - ஆர்லேகருக்கு கண்டனம்! அயோத்தி நன்கொடை முறைகேடு: பிரதமர் மௌனம் ஏன்? கேஜரிவால் கேள்வி
/
தஞ்சாவூர்

மலையாள மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

கும்பகோணம் மலையாள மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

~

Updated On :3 ஜூலை 2026, 1:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்பகோணம் மலையாள மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் ஆதிகம்பட்ட விசுவநாதசுவாமி கோயில் அருகே உள்ள மலையாள மாரியம்மன் கோயிலுக்கு கடந்த 2009-இல் குடமுழுக்கு செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அண்மையில் குடமுழுக்கு செய்தவற்கான பணிகள் தொடங்கியது.

இந்நிலையில், கடந்த திங்கள்கிழமை அனுக்ஞை, விக்னேஸ்வர பூஜை வாஸ்து சாந்தியுடன் விழா தொடங்கியது.

செவ்வாய்க்கிழமை முதல்கால பூஜையும், புதன்கிழமை இரண்டாம், மூன்றாம் கால யாகசாலை பூஜையும் நடைபெற்றது.

வியாழக்கிழமை காலை நான்காம் கால யாகசாலை பூஜை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து பூா்ணாஹூதி, யாத்ரா தானம், கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது. இதையடுத்து கோபுர கலசத்துக்கு புனித நீா் ஊற்றப்பட்டு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. பின்னா் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. மாலையில் அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நாமக்கல் கூலிப்பட்டி ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா

நாமக்கல் கூலிப்பட்டி ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா

வீரமாகாளியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

வீரமாகாளியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

மருளையாம்பாளையம் சின்ன மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

மருளையாம்பாளையம் சின்ன மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

மாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

மாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples