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தஞ்சாவூர்

தவெக-வில் இணையவில்லை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மறுப்பு

தவெக-வில் இணையவில்லை என பேராவூரணி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மறுப்பு தெரிவித்துள்ளாா்.

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முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ். வி. திருஞானசம்பந்தம்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக-வில் இணையவில்லை என பேராவூரணி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மறுப்பு தெரிவித்துள்ளாா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம் பேராவூரணி சட்டப்பேரவை தொகுதியில்   இரண்டு முறை தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா் எஸ்.வி.திருஞானசம்பந்தம். இவா், தற்போது அதிமுகவில் தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட அவைத்தலைவராக உள்ளாா். இந்நிலையில், மாமல்லபுரத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் தவெக-வில் இணையும் விழாவில், எஸ். வி.திருஞானசம்பந்தம் பெயரும் வாசிக்கப்பட்டது. அவா் மேடையில் இல்லாத நிலையில், வேறு ஒருவருக்கு சால்வை அணிவிக்கப்பட்டது.   இந்த நிகழ்வு சமூகவலை தளத்தில் பரவியது.

இதுகுறித்து எஸ்.வி. திருஞானசம்பந்தம் வியாழக்கிழமை தனது வீட்டில் இருந்தபடியே கூறியது: கடந்த 2021 தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்றேன். 2026 தோ்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் அதிருப்தியில் இருந்த நான், சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு, ஆதரவு தருவதாக தெரிவித்தேன். அதனடிப்படையில் தற்போது எனது பெயரை சோ்த்திருக்கலாம்.  நான் தவெக-வில் இணையவில்லை. இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. தற்காலிகமாக அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறேன் என்றாா் அவா்.

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