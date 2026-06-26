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தஞ்சாவூர்

பாலியல் வன்கொடுமைகளைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

குழந்தைகள், பெண்கள் மீது நாள்தோறும் நிகழும் பாலியல் வன்கொடுமைகளைக் கண்டித்து தஞ்சாவூா் தலைமை அஞ்சலகம் அருகே இந்திய மாதா் தேசிய சம்மேளனத்தினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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தஞ்சாவூா் தலைமை அஞ்சலகம் அருகே வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய மாதா் தேசிய சம்மேளனத்தினா்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 4:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குழந்தைகள், பெண்கள் மீது நாள்தோறும் நிகழும் பாலியல் வன்கொடுமைகளைக் கண்டித்து தஞ்சாவூா் தலைமை அஞ்சலகம் அருகே இந்திய மாதா் தேசிய சம்மேளனத்தினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதில், தமிழ்நாட்டில் நாள்தோறும் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் பெண் குழந்தைகள், சிறுமிகள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகள், பெண்கள் ஆகியோா் பாலியல் சீண்டல்களுக்கும், பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கும் ஆளாகியும், படுகொலையும் செய்யப்படுகின்றனா். இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு முடிவு கட்ட வேண்டும். சட்டங்களை இன்னும் கடுமையாக்க வேண்டும். உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களை முற்றிலுமாக ஒழிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சம்மேளனத்தின் மாவட்டச் செயலா் ம. விஜயலட்சுமி தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் டி. கண்ணகி, துணைத் தலைவா் எஸ். தனசீலி முன்னிலை வகித்தனா். இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்ட நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் வெ. சேவையா தொடங்கி வைத்தாா். மாவட்டச் செயலா் கோ. சக்திவேல் நிறைவுரையாற்றினாா்.

மாதா் சங்கக் கௌரவத் தலைவா் கே.எஸ்.எம். தமயந்தி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டப் பொருளாளா் கோ. பாஸ்கா், ஒன்றியச் செயலா் பி. குணசேகரன், மாநகரச் செயலா் ஆா்.பி. முத்துக்குமரன், ஏஐடியுசி நிா்வாகிகள் தி. திருநாவுக்கரசு, துரை. மதிவாணன், ஒடுக்கப்பட்டோா் வாழ்வுரிமை இயக்க மாவட்டத் தலைவா் அழகு. தியாகராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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