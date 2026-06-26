Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
தஞ்சாவூர்

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தினம்: இருசக்கர வாகன விழிப்புணா்வு பேரணி

உலகப் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நாளையொட்டி, தஞ்சாவூரில் காவல் துறை சாா்பில் இரு சக்கர வாகன விழிப்புணா்வு பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

~தஞ்சாவூரில் இருசக்கர வாகன விழிப்புணா்வு பேரணியை வியாழக்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ. சுந்தரவதனம்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 4:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உலகப் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நாளையொட்டி, தஞ்சாவூரில் காவல் துறை சாா்பில் இரு சக்கர வாகன விழிப்புணா்வு பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

அரசு தொழில் பயிற்சி நிலைய மைதானத்தில் இப்பேரணியை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ. சுந்தரவதனம் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா். இந்தப் பேரணி முதன்மைச் சாலைகள் வழியாக அரண்மனைப் பகுதியில் நிறைவடைந்தது.

இந்நிகழ்ச்சியில் தஞ்சாவூா் நகரக் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஆா். சோமசுந்தரம், ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

போதைப்பொருள் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

போதைப்பொருள் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

பணகுடியில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தின பேரணி

பணகுடியில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தின பேரணி

பாப்பாநாட்டில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு: விழிப்புணா்வு பேரணி

பாப்பாநாட்டில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு: விழிப்புணா்வு பேரணி

ராமநாதபுரத்தில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு மாரத்தான்

ராமநாதபுரத்தில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு மாரத்தான்

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |