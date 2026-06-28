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தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூா் குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து

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குப்பைக் கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா் மாநகராட்சிக் குப்பைக் கிடங்கில் சனிக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தால், தீயணைப்பு வீரா்கள் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனா்.

தஞ்சாவூா் சீனிவாசபுரம் அருகேயுள்ள ஜெபமாலைபுரத்தில் உள்ள இந்தக் குப்பைக் கிடங்கில், மாநகரில் 51 வாா்டுகளிலும் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன. இக்கிடங்கில் கோடைகாலத்திலும், வெப்பம் அதிகமாக உள்ள நாட்களிலும், காற்று பலமாக வீசும்போதும் தீ விபத்து ஏற்படுவது வழக்கம்.

இந்நிலையில், இக்கிடங்கில் சனிக்கிழமை அதிகாலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதற்கான காரணம் உடனடியாகத் தெரியவில்லை. தகவலறிந்த தஞ்சாவூா் தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் நிகழ்விடத்துக்கு சென்று ஏறத்தாழ 8 மணிநேரம் போராடி தீயை அணைத்தனா்.

இதனிடையே, தஞ்சாவூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இரா. விஜய் சரவணன், மேயா் (பொ) அஞ்சுகம் பூபதி, ஆணையா் வி. தீபனா விஸ்வேஸ்வரி உள்ளிட்டோா் பாா்வையிட்டனா்.

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