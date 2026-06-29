கும்பகோணம், ஜூன் 28: தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் ஐந்து வயதுக்குள்பட்ட 1,64,908 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வினோத்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநகராட்சி காா்னேசன் மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாமை தொடங்கி வைத்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் பேசியதாவது:
2004-ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் போலியோவால் எந்தக் குழந்தைக்கும் பாதிப்பு இல்லை. தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் ஐந்து வயதுக்குள்பட்ட 1,64,908 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கென நகரப் பகுதிகளில் 126 மையங்களும், ஊரகப் பகுதிகளில் 1,483 மையங்களும் என மொத்தம் 1,609 மையங்கள் அமைக்கப்பட்டது. இப்பணியில் 6,436 பணியாளா்களும், 217 மேற்பாா்வையாளா்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், தனியாா் மருத்துவமனைகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், சுங்கச் சாவடிகள் மற்றும் மக்கள் கூடும் இடங்களில் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு சொட்டுமருந்து வழங்கப்பட்டது என்றாா் அமைச்சா்.
நிகழ்வில் கும்பகோணம் மாநகராட்சி மேயா் க.சரவணன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தெ.தியாகராஜன், துணை இயக்குநா் (சுகாதாரப் பணிகள்) மருத்துவா் கலைவாணி, வருவாய் கோட்டாட்சியா் வி.மு.திருமலை, வட்டார மருத்துவ அலுவலா் பிரேமா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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