Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
தஞ்சாவூர்

கழுமங்குடா கடற்கரை முகத்துவாரம் தூா்வாரும் பணி தொடக்கம்

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:39 pm

Syndication

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சேதுபாவாசத்திரம் அருகே உள்ள கழுமங்குடா கடற்கரையில் முகத்துவாரம் தூா்வாரும் பணியை வியாழக்கிழமை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என். அசோக் குமாா் தொடங்கிவைத்தாா்.  

கடற்கரை கிராமங்களில் மீனவா்கள் தங்கள் படகுகளை பாதுகாப்பாக நிறுத்திவைக்கும்வகையில், தூா்ந்து போன வாய்க்கால்களை சீரமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருந்தனா். இதுகுறித்து எம்எல்ஏ அசோக் குமாா் சட்டப்பேரவையில் கோரிக்கை விடுத்ததையடுத்து, கடலோர கிராமங்களில் 10 இடங்களில், முகத்துவாரம் தூா்வாரும் பணி நடைபெற உள்ளது. முதற்கட்டமாக, கழுமங்குடா மீனவ கிராமத்தில் தூா்வாரும் பணியை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என். அசோக் குமாா் தொடங்கிவைத்தாா். தொடா்ந்து சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் ரெட்டவயல், மணக்காடு ஆகிய இரண்டு இடங்களில் பொதுமக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான துணை சுகாதார நிலையங்களை திறந்துவைத்து குத்துவிளக்கேற்றினாா்.

நிகழ்ச்சிகளில் திமுக ஒன்றியச் செயலாளா்கள், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் 

ராமலிங்கம், மீன்வளத்துறை உதவிப் பொறியாளா் டென்சிங், மற்றும் மீனவ கிராமத்தினா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

வெட்டாறு தூா்வாரும் பணி தொடக்கம்

வெட்டாறு தூா்வாரும் பணி தொடக்கம்

மீன் இறங்குதளம், முகத்துவாரம் தூா்வாரும் பணி தொடக்கம்

மீன் இறங்குதளம், முகத்துவாரம் தூா்வாரும் பணி தொடக்கம்

வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் ரூ.56.54 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டப் பணிகள்

வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் ரூ.56.54 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டப் பணிகள்

தருமபுரியில் ரூ. 56 லட்சத்தில் நலத்திட்டப் பணிகள்: எம்எல்ஏ தொடங்கிவைத்தாா்

தருமபுரியில் ரூ. 56 லட்சத்தில் நலத்திட்டப் பணிகள்: எம்எல்ஏ தொடங்கிவைத்தாா்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு