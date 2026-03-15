தமிழகத்தில் திமுக வாரிசு அரசியலை ஊக்குவிக்கிறது என்றாா் மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித் துறை இணை அமைச்சா் அா்ஜுன்ராம் மேக்வால்.
தஞ்சாவூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைவினைக் கலைஞா்களைச் சந்தித்து, அவா்களது குறைகளைக் கேட்டறிந்த அவா் பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழ்நாட்டின் வளா்ச்சியை ஊக்கப்படுத்தவும், தமிழக மக்களுக்கு நல்லாட்சி கொடுக்கவும் திட்டமிடுகிறது. ஆனால், திமுக வாரிசு அரசியலை ஊக்குவிக்கிறது. தமிழ்நாட்டு மக்களைப் பற்றிக் கவலைப்படுவதில்லை. இதனால், தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தரவுகளைப் பாா்க்கும்போது பாலியல் வன்கொடுமை, கொலை, போதைப்பொருள் பயன்பாடு போன்ற பிரச்னைகள் அதிகரித்திருப்பது தெரிய வருகிறது. இதனால் மக்கள் பல்வேறு பிரச்னைகளை எதிா்கொள்கின்றனா். எனவே, வரும் தோ்தலில் இந்த ஆட்சியை மக்கள் அகற்றுவா். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைத்து, இப்பிரச்னைகளுக்கு தீா்வு காணும்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்காக அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதால், பல்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று வருகிறோம். இதன்படி, கைவினைக் கலைஞா்களைச் சந்தித்தபோது, அவா்கள் பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்து தெரிவித்தனா்.
தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, அவா்களுடைய பிரச்னைகளுக்கு தீா்வு காணும் விதமாக தோ்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதிகள் இடம்பெறும் என்றாா் அா்ஜுன்ராம் மேக்வால்.
நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநிலப் பொதுச் செயலா் கருப்பு எம். முருகானந்தம், தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் பி. ஜெய்சதீஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தஞ்சாவூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைவினைக் கலைஞா்களைச் சந்தித்து, அவா்கள் காட்சிப்படுத்திய வீணையைப் பாா்வையிட்ட மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித் துறை இணை அமைச்சா் அா்ஜுன்ராம் மேக்வால்.
சுவாமிமலையில் உலோக சிற்பக்கலை ஸ்தபதிகளுடன் மத்திய அமைச்சா் சந்திப்பு
இலவச சட்ட சேவைகளில் தமிழகத்தில் 3 லட்சம் போ் பயன்: மத்திய அமைச்சா் அா்ஜூன் ராம் மேக்வால்
சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பெண்கள் பங்களிப்புக்கு காரணமானவா் பாரதி
தமிழகத்துக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சியைவிட பாஜக ஆட்சியில் 300 மடங்கு கூடுதல் நிதி: மத்திய அமைச்சா் அா்ஜுன்ராம் மேக்வால்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...