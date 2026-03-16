தஞ்சாவூர்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 2,140 கிலோ போதைப் பொருள்கள் தீவைத்து அழிப்பு

அழிக்கப்பட்ட போதைப் பொருள்கள்- பிரதிப் படம்
Updated On :16 மார்ச் 2026, 7:43 pm

ஒரத்தநாடு காவல் உட்கோட்ட பகுதியில் காவல் துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட , அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா உள்ளிட்ட 2,140 கிலோ போதைப் பொருள்களை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை தீவைத்து அழித்தனா்.

ஒரத்தநாடு, பாப்பாநாடு, திருவோணம் காவல் சரகத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா, புகையிலை பொருள்களை விற்பனை செய்த பல்வேறு கடைகள் மற்றும் வியாபாரிகளிடமிருந்து காவல் துறை சாா்பில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள்களை ஒரத்தநாடு மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் நீதித்துறை நடுவா் உத்தரவின்படி, தீவைத்து அழிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இதன்படி, திங்கள்கிழமை ஒரத்தநாடு செட்டிமண்டபம் மயானம் அருகே ஜேசிபி மூலம் குழி தோண்டப்பட்டு, 2,140 கிலோ எடை கொண்ட போதைப் பொருள்கள் போலீஸாரால் தீ வைத்து அழிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில், ஒரத்தநாடு காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் முத்துகுமாா், ஒரத்தநாடு காவல் ஆய்வாளா் சிவகுமாா், பாப்பாநாடு காவல் ஆய்வாளா் மாரிமுத்து, பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் நடராஜன், ஒரத்தநாடு வட்டார சுகாதார அலுவலா் வெங்கடேசன், ஒரத்தநாடு துப்புரவு ஆய்வாளா் லோகநாதன், ஒரத்தநாடு சுகாதார ஆய்வாளா் காா்த்திகேயன் உள்பட பலா் உடன் இருந்தனா்.

53 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: வியாபாரி கைது

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
