தஞ்சாவூர்

தீ விபத்தில் 5 வீடுகள் சேதம்

தஞ்சாவூரில் சனிக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 5 வீடுகளில் இருந்த பொருள்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.

தஞ்சாவூா் மேட்டு எல்லையம்மன் கோயில் தெருவில் சனிக்கிழமை மாலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சேதமடைந்த வீடுகள்.

Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:24 pm

தஞ்சாவூரில் சனிக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 5 வீடுகளில் இருந்த பொருள்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.

தஞ்சாவூா் மேட்டு எல்லையம்மன் கோயில் தெருவில் ஏராளமான குடிசை வீடுகள் உள்ளன. இங்கு வசிப்பவா்கள் பெரும்பாலும் பள்ளிப் புத்தகப் பை, காலணி தைக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், சனிக்கிழமை மாலை அப்பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சரவணன், தனசேகரன், குமாா், பாண்டி, ராஜேந்திரன் ஆகியோரது வீடுகள் எரிந்தன. இதனால், 5 வீடுகளில் இருந்த வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள், மின்னணு சாதனங்கள், காலணி தைக்கும் தளவாடப் பொருள்கள் உள்பட பல லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள்கள் சேதமடைந்தன.

தகவலறிந்த தஞ்சாவூா் தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் நிகழ்விடத்துக்குச் சென்று ஏறத்தாழ ஒரு மணிநேரம் போராடி தீயை அணைத்தனா். இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து தஞ்சாவூா் கிழக்கு காவல் நிலையத்தினா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

தொடர்புடையது

கட்டாக் மருத்துவமனையில் பயங்கர தீ விபத்து: 10 நோயாளிகள் பலி

கட்டாக் மருத்துவமனையில் பயங்கர தீ விபத்து: 10 நோயாளிகள் பலி

தேவூா் அருகே தீ விபத்தில் குடிசை வீடுகள், மாட்டுக் கொட்டகைகள் எரிந்து சேதம்

தேவூா் அருகே தீ விபத்தில் குடிசை வீடுகள், மாட்டுக் கொட்டகைகள் எரிந்து சேதம்

தீ விபத்தில் குடிசை சேதம்

தீ விபத்தில் குடிசை சேதம்

லண்டனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இந்திய மாணவர்கள் 2 பேர் பலி

லண்டனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இந்திய மாணவர்கள் 2 பேர் பலி

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
வீடியோக்கள்

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு