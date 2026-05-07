Dinamani
பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் மம்தாவை எதிா்த்து வெற்றிபெற்ற பாஜக வேட்பாளரின் உதவியாளா் சுட்டுக்கொலை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டும் அமெரிக்கா-ஈரான் பேச்சு விஜய் மீதான பண முறைகேடு வழக்கு: பட்டியலிட உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு ரசாயன ஆயுதம் மூலம் மக்களைக் கொல்ல சதி: மருத்துவா் உள்பட 3 போ் மீது குற்றப்பத்திரிகை
/
தஞ்சாவூர்

திமுகவுடனான கூட்டணி முறிவு: கும்பகோணம் மேயா் பதவியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா?

திமுகவுடனான கூட்டணியை காங்கிரஸ் முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ள நிலையில், கும்பகோணம் மேயா் பதவியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா என்ற பேச்சு எழுந்துள்ளது.

News image

கும்பகோணம் மேயர் க. சரவணன்

Updated On :7 மே 2026, 5:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுகவுடனான கூட்டணியை காங்கிரஸ் முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ள நிலையில், கும்பகோணம் மேயா் பதவியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா என்ற பேச்சு எழுந்துள்ளது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநகராட்சி மேயா் பதவி, திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு, அக்கட்சியைச் சோ்ந்த க. சரவணன் மேயராக உள்ளாா். திமுக மாநகர செயலா் சு.ப. தமிழழகன் துணை மேயராக உள்ளாா்.

இந்நிலையில், தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் புதன்கிழமை ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், திமுகவுடனான கூட்டணியை அக்கட்சி முறித்துக் கொண்டுள்ளது. இது திமுகவினரிடையே கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து கும்பகோணம் மாமன்ற திமுக உறுப்பினா்கள் கூறியதாவது : கும்பகோணம் மாநகராட்சியில் காங்கிரஸுக்கு 2 உறுப்பினா்கள் மட்டுமே உள்ளனா். திமுகவுக்கு 40 உறுப்பினா்கள் உள்ளனா்.

தற்போது திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் விலகி உள்ள நிலையில், புதிய மேயரை தோ்வு செய்ய திமுக தலைமைக்கு கோரிக்கை வைப்போம் என்றனா்.

பெட்டிச் செய்தி....

கும்பகோணம் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் விவரம்

மொத்த உறுப்பினா்கள் - 48 ((இவா்களில் ஒரு திமுக பெண் உறுப்பினா் காலமாகிவிட்டாா்)

திமுக - 40,

அதிமுக-3,

காங்கிரஸ் -2

மாா்க்சிஸ்ட்-1

மதிமுக-1

ஐ.யு.எம்.எல்.-1

தொடர்புடையது

திமுக அணியிலிருந்து காங்கிரஸ் விலகல் ‘இண்டி’ கூட்டணிக்கு இறுதி ஊா்வலம்; பாஜக கருத்து

திமுக அணியிலிருந்து காங்கிரஸ் விலகல் ‘இண்டி’ கூட்டணிக்கு இறுதி ஊா்வலம்; பாஜக கருத்து

திமுகவுடனான கூட்டணி தேர்தலுக்கானது; முடிந்துவிட்டது! காங்கிரஸ்

திமுகவுடனான கூட்டணி தேர்தலுக்கானது; முடிந்துவிட்டது! காங்கிரஸ்

கூட்டணி கட்சிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை! காங்கிரஸ் பங்கேற்குமா?

கூட்டணி கட்சிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை! காங்கிரஸ் பங்கேற்குமா?

திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கும் மேல் வெல்லும்! - செல்வப்பெருந்தகை

திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கும் மேல் வெல்லும்! - செல்வப்பெருந்தகை

வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
வீடியோக்கள்

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு