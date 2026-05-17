தஞ்சாவூர்

பி.எம்.ஸ்ரீ மும்மொழித் திட்டத்தை தவெக அரசும் ஏற்கக்கூடாது: வைகோ வலியுறுத்தல்

Updated On :18 நிமிடங்கள் முன்பு

மத்திய அரசின் பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தையும், மும்மொழித் திட்டத்தையும் தவெக அரசும் ஏற்கக் கூடாது என்றாா் மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ.

தஞ்சாவூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற கல்விக் காவலா் பூண்டி கி. துளசிஐயா வாண்டையாரின் 5-ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வில் மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கிய அவா் பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:

சமூக நீதி, மதச்சாா்பின்மை, ஜனநாயகம், பெண்கள் பாதுகாப்பு, தமிழக வாழ்வாதாரங்களை காக்கும் கடமை ஆகியவற்றில் எள்ளளவும் பிசகாமல் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் ஆட்சி நடத்த வேண்டும். மத்திய அரசின் பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தையோ, மும்மொழித் திட்டத்தையோ முந்தைய திமுக அரசு ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அதே நிலைப்பாட்டைத்தான் இந்த அரசும் பின்பற்றும் என நம்புகிறேன்; பின்பற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்.

‘நீட்’ தோ்வை நிரந்தரமாக ரத்து செய்ய வேண்டும். அதை மீறி மத்திய அரசு திணித்துக் கொண்டே வருகிறது. 22 லட்சம் மாணவா்கள் இந்த ஆண்டு ‘நீட்’ தோ்வை எழுதிய நிலையில் கேள்வித்தாள் வெளியாகி, அவா்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஏமாற்றத்துக்கும், வருத்தத்துக்கும் ஆளாகியுள்ளனா். இதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்.

வருகிற உள்ளாட்சி தோ்தலில் திமுக அணி வெற்றி பெறும். நெதா்லாந்து ஒப்படைத்த ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகளுக்கு முந்தைய தொன்மையான செப்பேடுகள் சோழ மண்டலத்திலேயே பல இடங்களில் இருக்கின்றன. அவற்றைக் கண்டறிந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டிய கடமை மத்திய அரசுக்கு உள்ளது என்றாா் வைகோ.

முன்னதாக, நிகழ்வுக்கு முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம். ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். தஞ்சாவூா் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் ச. முரசொலி, துணை மேயா் அஞ்சுகம் பூபதி, ஓய்வு பெற்ற காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் கோ. விஜயராகவன், கைத்தறித் துறை ஓய்வு பெற்ற துணை இயக்குநா் டி.எஸ்.கே. இராஜசேகா், மதிமுக தெற்கு மாவட்டச் செயலா் வி. தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோா் பேசினா்.

முன்னதாக, முனைவா் எஸ். உதயகுமாா் வரவேற்றாா். நிறைவாக வழக்குரைஞா் எஸ். வெங்கடேசன் நன்றி கூறினாா்.

