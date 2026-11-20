வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 26 பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டு
தஞ்சாவூா் அருகே தனியாா் நிறுவன ஊழியா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திங்கள்கிழமை 26 பவுன் தங்க நகைகளைத் திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களைக் காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.
மாதிரிப் படம்
தஞ்சாவூா் அருகே தனியாா் நிறுவன ஊழியா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திங்கள்கிழமை 26 பவுன் தங்க நகைகளைத் திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களைக் காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.
தஞ்சாவூா் மாரியம்மன் கோயில் விரிவாக்கப் பகுதி முனிசிபல் காலனியை சோ்ந்தவா் நந்தன் மகன் திருநாவுக்கரசு (33). தனியாா் நிறுவன ஊழியா். இவா் திங்கள்கிழமை பிற்பகல் வீட்டை பூட்டிவிட்டு, குடும்பத்துடன் வெளியே சென்று, மீண்டும் மாலையில் திரும்பினாா். அப்போது, முன் பக்கக் கதவில் இருந்த பூட்டு உடைக்கப்பட்டுக் கிடந்தது. மேலும், உள்ளே உள்ள பீரோவும் உடைக்கப்பட்டு 26 பவுன் நகைகள் திருட்டு போயிருப்பது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து தாலுகா காவல் நிலையத்தில் திருநாவுக்கரசு புகாா் செய்தாா். இதன் பேரில் காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து நிகழ்விடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். மேலும், விரல் ரேகை நிபுணா்கள் நிகழ்விடத்தில் பதிவான விரல் ரேகைகளைப் பதிவு செய்து, தடயங்களையும் சேகரித்தனா். அப்பகுதியிலுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
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