தஞ்சாவூரில் அரசமைப்பு சட்ட நாள் விழா
தஞ்சாவூா் நீதிமன்ற வளாகத்திலுள்ள வழக்குரைஞா் சங்கக் கூடுதல் கட்டடத்தில் இந்திய அரசமைப்பு சட்ட நாள் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இந்திய அரசமைப்பு சட்ட நாள் விழாவில் பேசிய முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி இருசன் பூங்குழலி.
தஞ்சாவூா் நீதிமன்ற வளாகத்திலுள்ள வழக்குரைஞா் சங்கக் கூடுதல் கட்டடத்தில் இந்திய அரசமைப்பு சட்ட நாள் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு தஞ்சாவூா் வழக்குரைஞா் சங்கத் தலைவா் வெ. ஜீவகுமாா் தலைமை வகித்தாா். செயலா் பிரசன்னா முன்னிலை வகித்தாா். முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி இருசன் பூங்குழலி அரசமைப்பு சட்டத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா். கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதியும் மகிளா நீதிமன்ற நீதிபதியுமான ஏ. தீபா, மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி ஏ. பிரபு சங்கா் பேசினா்.
விழாவில் கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதிகள், மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதிகள், குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் நீதிபதிகள், மூத்த வழக்குரைஞா்கள், வழக்குரைஞா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவாக, சங்க இணைச் செயலா் ஜெகன் நன்றி கூறினாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.