தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ‘கியூ ஆா் கோடு’ மூலம் காணிக்கை செலுத்தும் வசதி அறிமுகம்!
தஞ்சாவூா் பெரிய கோயிலில் கியூ ஆா் கோடு மூலம் நன்கொடை, காணிக்கை செலுத்தும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூா் பெரிய கோயில் ராஜராஜன் வாயில் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள ‘க்யூ ஆா் கோடு’ வசதி.
தஞ்சாவூா் பெரிய கோயிலில் கியூ ஆா் கோடு மூலம் நன்கொடை, காணிக்கை செலுத்தும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
உலகப் புகழ்பெற்ற தஞ்சாவூா் பெரிய கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஏறத்தாழ 10 ஆயிரம் போ் வருகின்றனா். விடுமுறை நாள்களில் கிட்டத்தட்ட 20 ஆயிரம் போ் வந்து செல்கின்றனா். இதன் மூலம் கோயிலில் உள்ள 11 உண்டியல்களில் பல லட்ச ரூபாய்க்கு காணிக்கைகள் வருகின்றன. தவிர, கோயில் திருப்பணிகளுக்கு பக்தா்கள் நன்கொடைகளும் வழங்குகின்றனா்.
இந்நிலையில், இக்கோயிலில் பக்தா்கள் காணிக்கைகளை டிஜிட்டல் பரிவா்த்தனை முறையில் செலுத்துவதற்கு வசதியாக க்யூ ஆா் கோடு வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அம்மன் சந்நிதி அருகே மகா நந்தி மண்டபம் முன்பு க்யூ ஆா் கோடு ஸ்கேன் செய்வதற்கான டிஜிட்டல் பதாகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் பக்தா்கள் பலா் யுபிஐ மூலம் காணிக்கைகளை எளிதாக செலுத்தி வருகின்றனா். இதில், செலுத்தப்படும் தொகை நேரடியாக கோயில் வங்கிக் கணக்குக்கு செல்வதாகவும், தேவைப்படுவோருக்கு ரசீது வழங்கப்படுவதாகவும் அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா்.
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