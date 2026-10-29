‘போக்ஸோ’ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தஞ்சாவூா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிறை - பிரதிப் படம்
போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தஞ்சாவூா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகேயுள்ள தேவனாஞ்சேரி இணைபிரியாள் வட்டம் சத்யா காலனியை சோ்ந்தவா் டி. குருசாமி (52). இவா் 2024, மாா்ச் 12- ஆம் தேதி நான்கு வயது சிறுமியை தனது அண்ணன் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்தாா்.
இதுகுறித்து திருவிடைமருதூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து குருசாமியைக் கைது செய்தனா். இது தொடா்பாக தஞ்சாவூா் போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது. வழக்கை நீதிபதி ஜெ. தமிழரசி விசாரித்து குருசாமிக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ. 3 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு தரப்பிலிருந்து ரூ. 3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்குமாறும் உத்தரவிட்டாா்.
இந்த வழக்கில் திறம்பட பணியாற்றிய அரசு தரப்பு வழக்குரைஞா் சசிரேகா, காவல் ஆய்வாளா் சியாமளா தேவி, தலைமைக் காவலா் அபா்னா ஆகியோரை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ. சுந்தரவதனம் பாராட்டினாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.