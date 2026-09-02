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மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 91.73 அடி

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 91.73 அடியாக இருந்தது.

மேட்டூா் அணை - கோப்புப் படம்

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 5:05 am IST

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 91.73 அடியாக இருந்தது.

அணைக்கு விநாடிக்கு 9 ஆயிரத்து 618 கன அடி வீதம் தண்ணீா் வந்து கொண்டிருந்தது. அணையிலிருந்து விநாடிக்கு 5 ஆயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது. கல்லணையிலிருந்து தண்ணீா் திறக்கப்படவில்லை.

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