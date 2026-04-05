திருச்சி

‘தோல்வியில் துவளாமல் மீண்டு வருவதே வெற்றி’

தோல்வியில் துவண்டு விடாமல், கற்றுக் கொண்டு மீண்டு வருவதே வெற்றியைத் தரும் என்றாா் சன்மாா் குழுமத்தின் தலைவரும், இந்திய தொழில் வா்த்தக மற்றும் தொழில்சபைக் கூட்டமைப்பின் முதுநிலை துணைத் தலைவருமான விஜய் சங்கா்.

திருச்சி ஐஐஎம் நிறுவனத்தில் மாணவிக்கு சனிக்கிழமை விருது வழங்கிய சன்மாா் குழுமத்தின் தலைவரும், இந்திய தொழில் வா்த்தக மற்றும் தொழில்சபை கூட்டமைப்பின் முதுநிலை துணைத் தலைவருமான விஜய் சங்கா். உடன் ஐஐஎம் தலைவா் ஜலஜ் தானி உள்ளிட்டோா்.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 8:20 pm

திருச்சியில் உள்ள இந்திய மேலாண்மை நிறுவனத்தின் (ஐஐஎம்) 14 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா நிறுவன வளாகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு ஐஐஎம் தலைவா் ஜலஜ் தானி தலைமை வகித்து, முனைவா் பட்டம் முடித்த 3 பேருக்கும், முதுநிலை மேலாண்மை பட்டப் படிப்பு (பிஜிபிஎம்) பயின்ற 407 பேருக்கும், முதுநிலை மனிதவளத் துறை படிப்பில் (பிஜிபிஎம் எச்ஆா்) 50 பேருக்கும், முதுநிலை வணிக மேலாண்மை படிப்பில் (பிஜிபிபிஎம்) 50 பேருக்கும் என மொத்தம் 510 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கிப் பேசினாா்.

இதில் சன்மாா் குழுமத் தலைவரும், இந்திய தொழில் வா்த்தக மற்றும் தொழில்சபை கூட்டமைப்பின் முதுநிலை துணைத் தலைவருமான விஜய் சங்கா் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று சிறப்பிடம் பெற்ற 15 மாணவா்களுக்கு விருதுகள் வழங்கிப் பேசியதாவது:

பட்டம் பெற்றது மாணவா்களின் வாழ்க்கையில் முதல்படி. அடுத்தகட்ட வாழ்க்கைப் பயணத்தில் பணிவு, பொறுப்பு, சுய விழிப்புணா்வு தேவை.

வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு வழங்கப்படுவது வாய்ப்புகள் அல்ல. மாறாக, அவற்றை நீங்கள் எப்படிப் பயன்படுத்துகிறீா்கள் என்பதே ஒருவரின் பயணத்தை வரையறுக்கிறது. வாழ்வில் தோல்வியும், சிரமமும் தவிா்க்க முடியாதவை. ஆனால் அவற்றிலேயே தொலைந்து விடாமல், தோல்வி மற்றும் சிரமத்திலிருந்து கற்றுக் கொண்டு, மீண்டு வருவதே வெற்றியைத் தரும்.

வாழ்க்கையில் விடாமுயற்சி,நோ்மறை மனப்பான்மை, தயாரிப்பு, நன்மக்கள் ஆகிய நான்கு வழிகாட்டும் கொள்கைகள் மிக முக்கியம். வாழ்வில் முன்னேறும்போது, சமூகப் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு, சமூகத்துக்கு நம்மால் இயன்றதைச் செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.

முன்னதாக, ஐஐஎம் இயக்குநா் (பொ) காட்வின் டென்னிசன் ஆண்டறிக்கை சமா்ப்பித்து, வரவேற்றாா். திரளான மாணவ, மாணவிகள், அவா்களது பெற்றோா் கலந்து கொண்டனா்.

