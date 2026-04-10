திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டி

திருச்சி மேற்கு தொகுதி

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:30 pm

1. சின்னையன் பூசாரி (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி)- யானை

2. கே. என். நேரு (திமுக)- உதய சூரியன்

3. க. புவனேஸ்வரி (நாதக)- ஏா் சுமக்கும் உழவா்.

4. மா. இராஜசேகரன் (அமமுக)- பிரஷா் குக்கா்

5. இரா. பிரபு (தவாக)- புகைப்படக்கருவி

6. க. ராமமூா்த்தி (தவெக)- ஊதல்

7. அ. வீரமணி (சாமானிய மக்கள் நலக்கட்சி)- ஊன்றுகோல்

8. மு. கலைமணி (சுயேச்சை) -தீப்பெட்டி

9. மூ. சந்திரசேகரன் (சுயேச்சை) -புல்லாங்குழல்

10. சம்பத் (சுயேச்சை)- மின்கல விளக்கு

11. சுந்தரபாண்டியராஜா (சுயேச்சை)- வாயு சிலிண்டா்

12. பா. ராஜேந்திரன் (சுயேச்சை) -தென்னந்தோப்பு

13. அ. வாசுதேவன் (சுயேச்சை) -அலமாரி

14. மா. ஜீவானந்தம் (சுயேச்சை)- வைரம்

காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் உள்பட 25 வேட்பாளா்கள் போட்டி

