திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டி...

1. சின்னையன் பூசாரி (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி)- யானை
2. கே. என். நேரு (திமுக)- உதய சூரியன்
3. க. புவனேஸ்வரி (நாதக)- ஏா் சுமக்கும் உழவா்.
4. மா. இராஜசேகரன் (அமமுக)- பிரஷா் குக்கா்
5. இரா. பிரபு (தவாக)- புகைப்படக்கருவி
6. க. ராமமூா்த்தி (தவெக)- ஊதல்
7. அ. வீரமணி (சாமானிய மக்கள் நலக்கட்சி)- ஊன்றுகோல்
8. மு. கலைமணி (சுயேச்சை) -தீப்பெட்டி
9. மூ. சந்திரசேகரன் (சுயேச்சை) -புல்லாங்குழல்
10. சம்பத் (சுயேச்சை)- மின்கல விளக்கு
11. சுந்தரபாண்டியராஜா (சுயேச்சை)- வாயு சிலிண்டா்
12. பா. ராஜேந்திரன் (சுயேச்சை) -தென்னந்தோப்பு
13. அ. வாசுதேவன் (சுயேச்சை) -அலமாரி
14. மா. ஜீவானந்தம் (சுயேச்சை)- வைரம்
