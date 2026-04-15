பொறியியல் பணிகள் காரணமாக பல்வேறு ரயில்களின் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயிலானது (16848) ஏப். 16, 17, 18, 19, 20, 21-ஆம் தேதிகளில் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயிலானது (16352) ஏப். 16, 19-ஆம் தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது (12666) வரும் 18-ஆம் தேதியும், கன்னியாகுமரி - ஹைதராபாத் சிறப்பு ரயிலானது (07229) வரும் 17-ஆம் தேதியும் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) வரும் 15, 16, 17, 18, 19, 20-ஆம் தேதிகளில் மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
எா்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி விரைவு ரயிலானது (16363) ஏப். 15-ஆம் தேதி மதுரை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
ராமேசுவரம் - பெரஸ்பூா் ஹம்சாபா் விரைவு ரயிலானது (20497) வரும் 21-ஆம் தேதிகளில் ரிங்காஸ், ரிவாரி, ஹிசாா், பதிண்டா வழியாக செல்லும்.
காலதாமதம்: சென்னை எழும்பூா் - மதுரை அதிவிரைவு ரயிலானது (12635) ஏப். 15, 16-ஆம் தேதிகளில் தேவைப்படும் இடங்களில் 75 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும்.
குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) வரும் 22-ஆம் தேதி 35 நிமிஷங்களும், சென்னை எழும்பூா் - குருவாயூா் விரைவு ரயில்களானது (16127) வரும் 15, 18, 22, 25-ஆம் தேதிகளில் 30 நிமிஷங்களும் தேவைப்படும் இடங்களில் தாமதமாக நின்று செல்லும்.
ஜோத்பூா் - மன்னாா்குடி அதிவிரைவு ரயிலானது (22673) வரும் 16, 23-ஆம் தேதிகளில் தேவைப்படும் இடங்களில் 45 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும்.
போத்தனூரிலிருந்து பரோனிக்கு கோடை சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!
ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்
காரைக்கால், வேளாங்கண்ணிக்கு புதிய ரயில்கள் இயக்கம்!
பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து
