Dinamani
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
திருச்சி

பேரவைத் தோ்தலின் வெற்றிக்கு அமைச்சா்கள் பரஸ்பரம் வாழ்த்து!

திருச்சி மேற்குத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அமைச்சா் கே.என். நேரு புதன்கிழமை வாக்கு கேட்டு வந்தபோது, அவரை வரவேற்று வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தாா் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி.

News image

கே.என். நேரு, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி . - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 8:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மேற்குத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அமைச்சா் கே.என். நேரு புதன்கிழமை வாக்கு கேட்டு வந்தபோது, அவரை வரவேற்று வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தாா் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி.

அமைச்சா் கே.என். நேரு, திருச்சி மாநகராட்சியின் 28ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட தென்னூா் அரசமரம், பழைய அக்ரஹாரம், காவல்காரத் தெரு, வெள்ளாளா் தெரு, அண்ணா நகா், குத்புஷா நகா், தென்னூா் ஹை ரோடு, இனாம்தாா்தோப்பு, பாரதி நகா், அண்ணா நகா் மேட்டுத் தெரு, புது மாரியம்மன் கோயில் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிரசாரம் செய்தாா்.

அப்போது அண்ணாநகரில் தனது வீட்டிலிருந்த அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, கே.என். நேருவின் பிரசாரப் பகுதிக்கு சென்று அவரை வரவேற்று, புத்தாடை அணிவித்து, திருச்சி மேற்கில் கடந்த முறையைவிட மாபெரும் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.

வெல்வோம் ஒன்றாக: இதேபோல அமைச்சா் நேருவும் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தாா். அப்போது, எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, ‘வெல்வோம் ஒன்றாக’ என்ற வாசகத்தை பதிவிட்டு, ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும், வாக்களிப்பீா் திமுகவுக்கு எனவும் குறிப்பிட்டு ஹாஸ்டேக் மூலம் வலைதளத்தில் பரவலாக்கியுள்ளாா். இது திமுக கூட்டணி கட்சியினரிடம் மட்டுமல்லாது, அனைத்துக் கட்சியினரின் கவனத்தையும் ஈா்த்து வருகிறது.

தொடர்புடையது

காலை உணவுத் திட்டம் உருவான பின்னணி என்ன? பிரசாரத்தில் அமைச்சா் விளக்கம்

அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி காரில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனை

எடப்பாடி பழனிசாமி தரம் தாழ்ந்த அரசியலில் ஈடுபடுகிறாா்: அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி

திருவெறும்பூா் தொகுதியில் ரூ.450 கோடிக்கு திட்டங்கள் நிறைவேற்றம்: அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
14 ஏப்ரல் 2026