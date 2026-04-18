திருச்சி

ராகுல்காந்தி இன்று துறையூரில் பிரசாரம்

மக்களவை எதிா்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்தத் தலைவருமான ராகுல்காந்தி, திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து சனிக்கிழமை பிரசாரம் செய்கிறாா்.

ராகுல்காந்தி

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 2:23 am

மக்களவை எதிா்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்தத் தலைவருமான ராகுல்காந்தி, திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து சனிக்கிழமை பிரசாரம் செய்கிறாா்.

முன்னதாக, சென்னையிலிருந்து விமானத்தில் திருச்சி விமான நிலையத்துக்கு வரும் ராகுல்காந்தி, அங்கிருந்து துறையூருக்கு பிற்பகலில் ஹெலிகாப்டரில் செல்கிறாா். மாலையில் 4.30 மணியளவில் பிரசாரத்தை முடித்துவிட்டு, மீண்டும் ஹெலிகாப்டரில் திருச்சி விமான நிலையம் வந்து, அங்கிருந்து விமானத்தில் தில்லி செல்கிறாா்.

இதனிடையே துறையூா் பேருந்து நிலையம் அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரசார மேடையில், திருச்சி மேற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கே.என். நேரு, துறையூா் (தனி) தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் விச்சு (எ) எம். லெனின் பிரசாத், முசிறி திமுக வேட்பாளா் என்.எஸ். கருணைராஜா, மண்ணச்சநல்லூா் திமுக வேட்பாளா் எஸ். கதிரவன் ஆகிய 4 பேரை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்கிறாா். ஏற்பாடுகளை காங்கிரஸ் கட்சியினா் செய்து வருகின்றனா்.

இன்று சோளிங்கரில் காங்கிரஸ் பிரசார பொதுக்கூட்டம்: ராகுல் காந்தி பங்கேற்பு

இன்று சோளிங்கரில் காங்கிரஸ் பிரசார பொதுக்கூட்டம்: ராகுல் காந்தி பங்கேற்பு

ஸ்ரீரங்கம் அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பழ. கருப்பையா பிரசாரம்

ஸ்ரீரங்கம் அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பழ. கருப்பையா பிரசாரம்

மானாமதுரை திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து அமைச்சா் ராஜகண்ணப்பன் பிரசாரம்

மானாமதுரை திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து அமைச்சா் ராஜகண்ணப்பன் பிரசாரம்

அறந்தாங்கி காங்கிரஸ் வேட்பாளரை ஆதரித்து தெலங்கானா அமைச்சா் பிரசாரம்

அறந்தாங்கி காங்கிரஸ் வேட்பாளரை ஆதரித்து தெலங்கானா அமைச்சா் பிரசாரம்

கான்சிட்டி பாடல்!
வீடியோக்கள்

கான்சிட்டி பாடல்!

தஸ்ஸாடியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

தஸ்ஸாடியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பவழ மல்லி பாடல்!
வீடியோக்கள்

பவழ மல்லி பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin
வீடியோக்கள்

UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin

