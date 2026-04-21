திருச்சி

போலீஸாரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்த தவெக பெண் தொண்டா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 6:53 pm

திருச்சியில் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்த தவெக பெண் தொண்டா்கள் 3 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

திருச்சி கிழக்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவா் விஜய், திருச்சி விமான நிலையம், கே.கே.நகா், கொட்டப்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சாலை வலம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, விமான நிலைய காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ஆா்.எஸ்.புரம் சந்திப்புப் பகுதியில் கண்டோன்மென்ட் போக்குவரத்து சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளரான அரசு, பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். இந்நிலையில், விஜய்யின் சாலை வலத்தின்போது அங்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சோ்ந்த 3 பெண்களை சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் தடுத்து நிறுத்தினாா். இதில், போலீஸாருக்கும், அந்தப் பெண்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது, அந்தப் பெண்கள் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளரை பணிசெய்ய விடாமல் தடுத்ததுடன், தகாத வாா்த்தைகளில் பேசியுள்ளனா்.

இதுகுறித்து திருச்சி விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் அரசு திங்கள்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், தவெக தொண்டா்களான 3 பெண்கள் மீதும் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

