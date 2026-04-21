Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
திருச்சி

வாகக்குப்பதிவுக்கு தேவையான பொருள்கள் தயாா்படுத்தும் பணி தீவிரம்

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பயன்படுத்தப்படவுள்ள அனைத்துவகை பொருள்களையும் வாக்குச்சாவடி வாரியாக பிரிக்கும் பணி அந்தந்த தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அலுவலகங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

திருச்சி பாலக்கரை மண்டலம் 2-ஆவது அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான பொருள்களை பிரித்து அடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட ஊழியா்கள். (வலது ) பைகளில் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு மையத்துக்கு தேவையான பொருள்கள்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வாக்குச் சாவடிகளில் பணிபுரிவோருக்கு தேவையான பொருள்கள் பண்டல், பண்டலாக வந்து சோ்ந்துள்ளன. இந்த பொருள்கள் அனைத்தையும் தொகுதிக்குள்பட்ட வாக்குச் சாவடி வாரியாக பிரித்து அடுக்கும் பணி செவ்வாய்க்கிழமை தீவிரமாக நடைபெற்றது.

திருச்சி மாநகராட்சி 2ஆவது வாா்டு அலுவலகத்தில் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்குள்பட்ட வாக்குச் சாவடிகளுக்கு தேவையான பொருள்கள் பிரித்து தனித்தனி பைகளில் சேகரித்து வைக்கப்பட்டது.

இதேபோல, அந்தந்த தொகுதிகளில் உள்ள அலுவலகங்களில் அந்தந்த தொகுதி வாரியாக உள்ள வாக்குச் சாவடிகள் மற்றும் அதில் பணிபுரியும் நபா்களின் எண்ணிக்கைக்கு தகுந்தபடி பொருள்கள் பிரித்து வைக்கப்படுகிறது.

தோ்தல் ஆணையத்தின் அடுத்த உத்தரவுகளைத் தொடா்ந்து அந்தந்த தோ்தல் பிரிவு தலைமை அலுவலகங்களுக்கு இவை தனித்தனியே பிரித்து அனுப்பப்படும். வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய தினம் அந்தந்தத் தொகுதி தலைமையிடத்திலிருந்து வாக்குச் சாவடிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படும்.

இதேபோல, வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களும் பிரித்து அனுப்பும் பணியில் தோ்தல் பிரிவு அலுவலா்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா். இந்த பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் வே. சரவணன் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

தொடர்புடையது

திருச்சியில் 234 தொகுதிகளுக்கான 80,873 அஞ்சல் வாக்குகள் பிரிப்பு! தோ்தல் அலுவலா்களிடம் ஒப்படைப்பு!

தயாா் நிலையில் வாக்குச் சாவடிகளுக்கான பொருள்கள்

கரூரில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: 234 தொகுதிகளின் அஞ்சல் வாக்குகளை பிரித்து வழங்க திருச்சியில் சிறப்பு மையம்

