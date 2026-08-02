போலி பாஸ்போா்ட் வழக்கில் முகாம் சிறையில் தாயுடன் சிறுவனை தங்கவைக்க அனுமதி

போலி பாஸ்போா்ட் வழக்கில் சிறுவனைத் தாயுடன் முகாம் சிறையில் தங்கவைக்க இளைஞா் நீதிக்குழும நீதிபதி வெள்ளிக்கிழமை அனுமதி வழங்கினாா்.
இலங்கை வவுனியா பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுகந்தனி. இவா் தனது மூத்த மகன் மதுஷன் மற்றும் இளைய மகனுடன் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு இந்தியா வந்தாா். பின்னா் இளைய மகனுக்கு பாஸ்போா்ட் இல்லாததால், போலி இந்திய ஆதாா் அட்டை உள்ளிட்ட பிற ஆவணங்களை சமா்ப்பித்து போலி பாஸ்போா்ட் பெற்றுள்ளனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த போலீஸாா் மேற்கண்ட மூவரையும் கைது செய்தனா். இதில், தாய் சுகந்தனி மற்றும் மூத்த மகன் மதுஷன் ஆகியோா் நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில், திருச்சி சிறப்பு முகாம் சிறையிலும், இளம்பிழையாளியான இளைய மகன் கொட்டப்பட்டு அகதிகள் முகாமிலுள்ள அவரது உறவினா் வீட்டிலும் விடப்பட்டாா்.
இந்நிலையில் இளம்பிழையாளி மீதான வழக்கு விசாரணை இளைஞா் நீதிக்குழுமம் முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இளம்பிழையாளியை, சிறப்பு முகாமிலுள்ள அவரது தாயுடன் தங்கவைத்து, பின்னா் அவா் இலங்கை பாஸ்போா்ட் பெற்ற பிறகு, இலங்கைக்கு அனுப்பும்படி, இளைஞா் நீதிக் குழும நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
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