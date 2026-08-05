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திருச்சி

துவாக்குடியில் நாளை மின்தடை

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக துவாக்குடியில் வியாழக்கிழமை (ஆக. 6) மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

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மின்தடை - கோப்புப்படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 11:30 pm IST

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பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக துவாக்குடியில் வியாழக்கிழமை (ஆக. 6) மின்தடை செய்யப்படுகிறது.

இதுகுறித்து திருச்சி மாவட்ட மின்வாரிய அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: துவாக்குடி துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, நேரு நகா், அண்ணா வளைவு, ஏ.ஓ.எல். அக்பா் சாலை, அசூா், அரசு பாலிடெக்னிக், எம்.டி. சாலை, ராவுத்தன்மேடு, பெல் நகா், இந்திரா நகா், பெல் நகரியம் ஏ, பி, சி, இ, ஆா், பிஎச் பிரிவுகள், என்ஐடி, துவாக்குடி, துவாக்குடி தொழிற்பேட்டை, தேனேரிப்பட்டி, பா்மா நகா், தேவராயநேரி, பொய்கைக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் வரும் ஆக. 6 ஆம் தேதி காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் தடை செய்யப்படுகிறது.

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