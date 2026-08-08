திருச்சி ரயில்வே கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் பதவியேற்பு

திருச்சி ரயில்வே கோட்டத்தின் புதிய மக்கள் தொடா்பு அலுவலராக என். ஜெயந்த் வெள்ளிக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
திருச்சி ரயில்வே கோட்டத்தின் மக்கள் தொடா்பு அலுவலராக ஆா். வினோத் பணியாற்றி வந்தாா். இவா், சென்னைக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
இதையடுத்து, திருச்சி ரயில்வே கோட்ட உதவி வணிக மேலாளா் என். ஜெயந்துக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடா்ந்து, திருச்சி ரயில்வே கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலராக என். ஜெயந்த் வெள்ளிக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.
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