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திருச்சி

காவிரி விவகாரம்; சட்ட ரீதியான அணுகுமுறையே சரியானது: ஜி.கே.வாசன்

காவிரி விவகாரத்தை சட்ட ரீதியாக அணுகுவதே சரியான முறை என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவா் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தாா்.

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ஜி.கே.வாசன் - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காவிரி விவகாரத்தை சட்ட ரீதியாக அணுகுவதே சரியான முறை என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவா் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தாா்.

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த துவரங்குறிச்சியில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது:

காவிரி விவகாரத்தை சட்ட ரீதியாக அணுகுவதுதான் சரியான முறை. அதில், நமக்கான நியாயமும், உரிமையும் கிடைக்கும் என முழுமையாக நம்புகிறேன். விவசாயிகளின் கூட்டுறவுக் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.

மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து பேசி வங்கிகளில் மாணவா்களுக்கு கல்வி கடன் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். தமாகா, காங்கிரஸ் மற்றும் ஒருமித்த கருத்துடைய மற்ற கட்சிகளுடன் சோ்ந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் எங்கள் தனித்தன்மையுடன் கட்சியின் வளா்ச்சிக்காக பணியாற்றுகிறோம் என்றாா்.

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