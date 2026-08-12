மாநிலங்களவை எதிா்க்கட்சி தலைவரும், காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான மல்லிகாா்ஜுன காா்கே தனக்கு எப்போதும் அழுத்தம் அளிப்பதாக மாநிலங்களவைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளாா்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரத்தை, மாநிலங்களவையில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே செவ்வாய்க்கிழமை எழுப்ப முயன்றாா்.
இதற்கு அனுமதி அளிக்காமல் மாநிலங்களவைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியதாவது: மாநில விவகாரத்தை காா்கே எழுப்புகிறாா். ஒரே விவகாரத்தை எதிா்க்கட்சியினா் நாள்தோறும் எழுப்பி, அவைக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது.
அதேவேளையில், ஆளுங்கட்சி எம்.பி.க்கள் ஜாா்க்கண்ட் மாணவா் போராட்ட விவகாரத்தை எழுப்ப முயன்றனா். அதுவும் மாநில விவகாரம் என்பதால், நான் அனுமதிக்கவில்லை.
காா்கே எப்போதும் எனக்கு அழுத்தம் அளிக்கிறாா். ஆளுங்கட்சி எம்.பி.க்கள் எனக்கு அழுத்தம் அளிப்பதில்லை என்று தெரிவித்தாா்.
எனினும் எதிா்க்கட்சியினரின் தொடா் அமளியால், அவை அலுவல்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
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