எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்களின் உணா்வுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவிடம் தெரிவிக்குமாறு நாடாளுமன்ற விவாகரத் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜுவை மாநிலங்களவைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வியாழக்கிழமை கேட்டுக்கொண்டாா்.
நீட் போராட்ட மாணவா்கள் மீதான காவல் துறையின் அத்துமீறல் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா விளக்கமளிக்க வலியுறுத்தி எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் தொடா் அமளியில் ஈடுபட்ட நிலையில், இந்த அறிவுறுத்தலை மாநிலங்களவைத் தலைவா் வழங்கினாா்.
நீட் போராட்ட விவகாரத்தை எழுப்பி எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் தொடா் அமளியில் ஈடுபட்டு வருவதால், நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் தொடா்ந்து முடங்கி வருகின்றன.
மாநிலங்களவை வியாழக்கிழமை காலை 11 மணிக்கு கூடியதும், அதே கோரிக்கைகளை முன்வைத்து எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினா். நீட் போராட்ட மாணவா்கள் மீதான காவல் துறை அத்துமீறல் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா அவைக்கு வந்து விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்று அவா்கள் வலியுறுத்தினா். அமளி காரணமாக, தொடங்கிய சில நிமிஷங்களிலேயே அவை நடவடிக்கைகளை அவைத் தலைவா் ஒத்திவைத்தாா்.
அவை மீண்டும் பகல் 12 மணிக்கு கூடியபோதும், எதிா்க்கட்சியினரின் அமளி தொடா்ந்தது. அப்போது, ‘எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் பேச அனுமதி வழங்கப்படும். எனவே, உறுப்பினா்கள் அவையில் அமைதி காக்க வேண்டும்’ என்று குறிப்பிட்ட அவைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், எதிா்க்கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கேயை பேச அனுமதித்தாா்.
ஆனால், ஆளுங்கட்சி தரப்பில் ஆதற்கு ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால், இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
அமளிக்கிடையே பேசிய காா்கே, ‘நாட்டின், 140 கோடி மக்களின் நியாயமான கேள்விகளை நாங்கள் எழுப்புகிறோம். பிரதமரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் அவைக்கு வர வேண்டும் என்றுதான் கேட்கிறோம். அவா்கள் வந்தால், இந்த விவகாரம் தொடா்பான விவாதத்தில் நாங்கள் பங்கேற்கவும் தயாா்’ என்றாா்.
மற்ற எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்களும் இதே கோரிக்கையை முன்வைத்து முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
அப்போது, காா்கேயின் கோரிக்கையைப் பரிசீலிக்குமாறும், எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்களின் உணா்வுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவிடம் தெரிவிக்குமாறும் நாடாளுமன்ற விவாகரத் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜுவை அவைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் கேட்டுக்கொண்டாா். பின்னா், அமளி தொடா்ந்ததால் அவை நடவடிக்கைகளை பிற்பகல் 2.15 வரை அவைத் தலைவா் ஒத்திவைத்தாா்.
வெளிநடப்பு... அவை மீண்டும் பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு கூடியபோதும் அமளி தொடா்ந்ததால், அவை நடவடிக்கைகளை ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவையை அப்போது வழிநடத்திய துணைத் தலைவா் ஹரிவன்ஷ் ஒத்திவைத்தாா்.
அவை மீண்டும் கூடியபோது, தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் மற்றும் பிற எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனா்.
நிதி ஒதுக்கீட்டு மசோதாவுக்கு ஒப்புதல்: எதிா்க்கட்சியினரின் அமளிக்கிடையே, இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதியத்திலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசுக்கு அனுமதி அளிக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு மசோதா மாநிலங்களவையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
எதிா்க்கட்சியினரின் அமளி காரணமாக, குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இந்த மசோதா ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, மக்களவைக்கு மீண்டும் அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, மசோதா மீதான விவாதத்துக்குப் பதிலளித்துப் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன், ‘கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் 31-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டில் குறிப்பிட்ட சில சேவைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியைவிட கூடுதலாக செலவிடப்பட்ட தொகையை, இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதியத்திலிருந்து ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசுக்கு இந்த ‘நிதி ஒதுக்கீடு மசோதா 2026’ அனுமதி வழங்குகிறது. குறிப்பாக, ரயில்வே அமைச்சகத்துக்கு எதிராகப் பிறப்பிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட நீதிமன்ற உத்தரவு காரணமாக ரூ. 196.44 கோடி அளவில் கூடுதல் நிதி தேவையும், கடனை திரும்பச் செலுத்துவதற்காக ரூ. 53,871 கோடி கூடுதல் நிதி என மொத்தம் ரூ. 54,067 கோடியை இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதியத்திலிருந்து பெற இந்த மசோதா அனுமதிக்கிறது’ என்றாா்.
இந்த மசோதா மக்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட நிலையில், மாநிலங்களவையிலும் தற்போது ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
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