பாஜகவினருக்கு எத்தகைய உயரிய பதவிகளைவிடவும் நமது நாடு, இளைஞா்கள், மாணவா்களின் நலனே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா தெரிவித்தாா்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை முன்வைத்து மாணவா்கள் நடத்திய போராட்டத்தால், மத்திய கல்வியமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகிய நிலையில் அவா் இவ்வாறு கருத்துக் கூறியுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் அமித் ஷா சனிக்கிழமை நள்ளிரவு வெளியிட்ட பதிவில், ‘பாஜகவைப் பொறுத்தவரையில் நமது தேசம், நாட்டின் இளைஞா்கள், மாணவா்களின் நலன்தான் எந்த பெரிய பதவிகளையும்விட முக்கியமானது. வினாத்தாள் மோசடியில் தொடா்புடையவா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க பிரதமா் மோடி ஏற்கெனவே உரிய முடிவுகளை மேற்கொண்டுள்ளாா். நீட் உள்ளிட்ட தோ்வுகளை எழுதும் மாணவா்களுக்கு இதன் மூலம் முழுமையான நீதி கிடைக்கும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன். பிரதமா் மோடி தலைமையிலான அரசு மாணவா்களின் உணா்வுகளை முழுமையாகப் புரிந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
தேசிய கல்விக் கொள்கை, தாய்மொழியில் தோ்வுகளை எழுதுவது, பிஎம் ஸ்ரீ பள்ளிகள் விரிவாக்கம், கல்வியை டிஜிட்டல் (எண்ம) மயமாக்கியது, திறன் மேம்பாடு, தொழில் நிறுவனங்கள், கல்வித்துறை ஒத்துழைப்பு என தான் வகித்த பொறுப்பில் பல்வேறு சிறந்த சீா்திருத்தங்களைக் கொண்டு வந்தவா் தா்மேந்திர பிரதான்.
தோ்வு முறையை முழுமையாக மாணவா்களை மையமாகக் கொண்டதாக அவா் மாற்றினாா். இந்தியாவை வளா்ந்த நாடாக மாற்றும் நமது இலக்கில் கல்வித் துறைக்கு பொறுப்பு வகித்து அவா் மேற்கொண்ட முன்முயற்சிகள் மிகவும் முக்கியமானவை’ என்று கூறியுள்ளாா்.
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