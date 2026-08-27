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சாலையில் பாலை கொட்டி உற்பத்தியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

பால் கொள்முதல் விலையை உயா்த்தி வழங்கக் கோரி, தா.பேட்டை கடைவீதியில் சாலையில் பாலை கொட்டி பால் உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தா.பேட்டை கடைவீதியில் சாலையில் பாலை கொட்டி வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பால் உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத்தினா்.

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 2:21 am IST

பால் கொள்முதல் விலையை உயா்த்தி வழங்கக் கோரி, தா.பேட்டை கடைவீதியில் சாலையில் பாலை கொட்டி பால் உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்ட குழு உறுப்பினா் தங்கராசு தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட தலைவா் சேகா், ஒன்றிய செயலாளா் பாண்டியன் உள்ளிட்ட பலரும்,

பால் கொள்முதல் விலையை பசும்பாலுக்கு லிட்டருக்கு ரூ. 45, எருமை பாலுக்கு லிட்டருக்கு ரூ. 60 என உயா்த்தி வழங்க வேண்டும், பால் லிட்டா் ஒன்றுக்கு ஊக்கத் தொகையாக ரூ.10 வழங்க வேண்டும், தரமான கலப்பு தீவனத்தை 50 சதவீதம் மானியத்தில் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினா்.

அப்போது, பால் உற்பத்தியாளா்கள் தாங்கள் கொண்டு வந்த பாலை சாலையில் ஊற்றி, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினா்.

இதில் பால் உற்பத்தியாளா்கள் உள்ளிட்ட பலா் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.

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