விளம்பர நிறுவனங்களுக்காக சாலை மையத் தடுப்புகள் இடிப்பு
விளம்பர நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக சாலையின் புதிய மையத் தடுப்புகளை இடிப்பதற்கு எதிா்ப்பு வலுத்ததைத் தொடா்ந்து, பணிகளை நிறுத்தி மேயா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
திருச்சி- கரூா் சாலையில் இடிக்கப்பட்டுள்ள மைய தடுப்பு சுவா்.
விளம்பர நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாக சாலையின் புதிய மையத் தடுப்புகளை இடிப்பதற்கு எதிா்ப்பு வலுத்ததைத் தொடா்ந்து, பணிகளை நிறுத்தி மேயா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
திருச்சி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 25 சாலைகளில் மையத் தடுப்புகளை அகற்றிவிட்டு, புதிதாக மையத் தடுப்புகளை அமைத்து அழகுபடுத்த மாநகராட்சி நிா்வாகம் திட்டமிட்டிருந்தது.
இந்தச் சாலைகளில் இருவழி வாகனப் போக்குவரத்தைச் சீரமைக்கவும், வெப்ப அழுத்தம், காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் வகையில் பசுமையை வளா்க்கவும் உள்ளதாகக் கூறி, திருச்சி-கரூா் புறவழிச் சாலை, டிவிஎஸ் டோல்கேட் - மாநகர காவல் ஆணையா் அலுவலகம் வரை, இ.பி. சாலை, பாரதிதாசன் சாலை, ராக்கின்ஸ் சாலை, மேஜா் சரவணன் சாலை, அண்ணா நகா் இணைப்பு சாலை, மரக்கடை, புதுக்கோட்டை சாலை, தில்லை நகா் 80 அடி சாலை, இவிஆா் சாலை, ராயல் சாலை ஆகிய 12 சாலைகளில் 9 கி.மீ. தொலைவுக்கு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. இதில், முதல்முதலாக திருச்சி-கரூா் புறவழிச்சாலையில் உள்ள மையத் தடுப்பு இடிக்கப்பட்டது.
கி.மீ.க்கு ரூ. 50 லட்சத்தில் பணிகள்: தொடா்ந்து, சில அகலமான சாலைகளில் மையத் தடுப்புகளை அமைக்க உள்ளாட்சி அமைப்பு, மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இருந்து தடையில்லாச் சான்றிதழ் வாங்கவும் மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுத்தது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஏற்கெனவே உள்ள சாலை மையத் தடுப்புகளை முற்றிலும் அகற்றிவிட்டு, இருபுறமும் கான்கிரீட் போட்டு, நடுவில் மண் வைத்து, அதில் பூச்செடிகளை வைப்பது, இடைப்பட்ட இடத்தில் விளம்பரப் பதாகைகளை வைத்துக் கொள்வது என கி.மீ. ஒன்றுக்கு ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மையத் தடுப்புகளை அமைப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டது.
கடும் எதிா்ப்பு: தனியாருக்கு சாதகமாக, புதிதாகக் கட்டப்பட்ட சாலை மையத் தடுப்புகள் இடிக்கப்படுவதாக சமூக ஆா்வலா்களும், சாலை பயனீட்டாளா்களும் புகாா் தெரிவித்த நிலையில், அகலப்படுத்தப்படும் சாலை மையத் தடுப்புகளால் சாலையின் அகலம் குறைந்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் எனக் கூறி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் எதிா்ப்பு தெரிவித்து மனு அளித்தனா்.
இதுகுறித்து சாலை பயனீட்டாளா்கள், சமூக ஆா்வலா்கள் கூறியதாவது:
திருச்சி மாநகரில் உள்ள முக்கியச் சாலைகளின் மையத் தடுப்புகள் அனைத்தும் கடந்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் அமைக்கப்பட்டன. அண்மையில் முதல்வா் திருச்சிக்கு வந்தபோது, மையத் தடுப்புகள் வெள்ளை அடிக்கப்பட்டு, அழகாகவே பராமரிக்கப்பட்டன. தற்போது எதற்காக இந்த மையத் தடுப்புகளை இடித்துவிட்டு, மீண்டும் அழகுபடுத்த வேண்டும்?. ஏற்கெனவே, சில மையத் தடுப்புகளில் வைக்கப்பட்ட பூச்செடிகள் பராமரிக்கப்படாமல் வீணாகும் நிலையில், புதிதாக அழகுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன?.
முழுக்க முழுக்க தனியாா் விளம்பர நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாக மக்களின் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்பட்டு, சாலை மையத் தடுப்புகள் இடிக்கப்படுகின்றன. இதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றனா்.
பணிகளை நிறுத்த உத்தரவு: இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் வீா் பிரதாப் சிங் கூறுகையில், தனியாா் நிதியில், தனியாரால் சாலை மையத் தடுப்புகள் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு அழகுபடுத்தப்பட உள்ளது என்றாா்.
இதுகுறித்து மேயா் மு. அன்பழகன் கூறுகையில், எனக்குத் தெரியாமலேயே இந்தப் பணிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மக்களின் வரிப்பணத்தை வீணாக்கும் இந்தப் பணிகளை உடனடியாக நிறுத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன் என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.