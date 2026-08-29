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திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

கோப்புப் படம்

Published On :19 வினாடிகள் முன்பு

திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி, தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயிலானது (06059) செப். 12, 19, 26 ஆகிய தேதிகளுக்கும், மறுமாா்க்கமாக போடிநாயக்கனூா் - தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலானது (06060) வரும் 13, 20, 27 ஆகிய தேதிகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயிலானது (06045) செப். 4, 11, 18, 25 ஆகிய தேதிகளுக்கும், மறுமாா்க்கமாக, கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூா் சிறப்பு ரயிலானது (06046) செப். 6, 13, 20, 27 ஆகிய தேதிகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே போல, திருநெல்வேலி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலானது (06166) செப். 6, 13, 20, 27 ஆகிய தேதிகளுக்கும், மறுமாா்க்கமாக தாம்பரம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயிலானது (06165) செப். 7, 14, 21, 28 ஆகிய தேதிகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

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