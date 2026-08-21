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பேராலயத் திருவிழா வேளாங்கண்ணிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

வேளாங்கண்ணி பேராலயத் திருவிழாவையொட்டி திருச்சி கோட்டத்தில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.

ரயில் - கோப்புப்படம்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 2:16 am IST

வேளாங்கண்ணி பேராலயத் திருவிழாவையொட்டி திருச்சி கோட்டத்தில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.

இதன்படி, திருச்சி - வேளாங்கண்ணி இடையே டெமு சிறப்பு ரயில் (06866) ஆக. 29, செப். 8 ஆகிய நாள்களில் இயக்கப்படவுள்ளது.

இதேபோல, வேளாங்கண்ணி- தஞ்சாவூா் இடையே டெமு சிறப்பு ரயில் (06863) ஆக. 30, செப். 9 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படும்.

சேவையில் மாற்றம்: காரைக்கால் - தஞ்சாவூா் டெமு ரயில் (76803) திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையம் வரை நீட்டிப்பு செய்து இயக்கப்படவுள்ளது. இந்த ரயிலானது, ஆக. 29, 31, செப். 1, 2, 3, 4, 5 மற்றும் 7, 8 ஆகிய நாள்களில் திருச்சி வரையில் நீட்டித்து இயக்கப்படுகிறது.

மேலும், திருச்சி- காரைக்கால் டெமு ரயில் (76826) ஆக. 29 மற்றும் செப். 8 ஆகிய நாள்களில் நாகப்பட்டினம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். அதன் சேவை பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இத்தகவலை திருச்சி ரயில்வே கோட்டம் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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