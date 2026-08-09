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தமிழ்நாடு

சம்பல்பூரிலிருந்து தமிழகம் வழியாக எா்ணாகுளத்துக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

உத்தர பிரதேசம் சம்பல்பூரிலிருந்து தமிழக பகுதிகள் வழியாக எா்ணாகுளத்துக்கு 3 சேவைகளாக சிறப்பு ரயில்கள்

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ரயில்

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 1:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஓணம் பண்டிகைக்காக உத்தர பிரதேசம் சம்பல்பூரிலிருந்து தமிழக பகுதிகள் வழியாக எா்ணாகுளத்துக்கு 3 சேவைகளாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு:

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, சம்பல்பூரிலிருந்து வரும் 19, 26, செப். 2 ஆகிய தேதிகளில் (புதன்கிழமைதோறும்) பகல் 11.35 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 08311) வரும் 21, 28, செப். 4 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 5.40 மணிக்கு எா்ணாகுளத்தைச் சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில் வரும் 21, 28, செப். 4 ஆகிய தேதிகளில் (வெள்ளிக்கிழமை) எா்ணாகுளத்தில் இருந்து காலை 8.40 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 08312) மறுநாள் இரவு 11.15 மணிக்கு சம்பல்பூா் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.

சிறப்பு ரயில்களில் 1 குளிா்சாதன வசதி முதல் வகுப்பு பெட்டியும், 1 குளிா்சாதன வசதியுள்ள இரண்டடுக்குப் பெட்டியும், 5 குளிா்சாதன வசதி மூன்றடுக்குப் பெட்டிகளும், 7 படுக்கை வசதியுள்ள பெட்டிகளும், 4 பொது இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகளும், 1 இரண்டாம் வகுப்பு திவ்யாஞ்சன் பிரிவு பெட்டியும் மற்றும் சரக்கு பிரேக் வேனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

தமிழகப் பகுதி நிலையங்கள்: சிறப்பு ரயில்கள் அலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போதனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூா், கூடூா் உள்ளிட்ட 35 நிலையங்களில் நின்று செல்லும். முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக. 9) முதல் தொடங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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