திருச்சி

ஓடும் பேருந்தில் முதியவரிடம் பணம் திருடிய இளைஞா் கைது

திருச்சியில் ஓடும் பேருந்தில் முதியவரிடம் இருந்து பணம் திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:47 pm

திருச்சி பாலக்கரை காஜாபேட்டையைச் சோ்ந்தவா் ஆ.ஜெயராஜ் (60). இவா், வியாழக்கிழமை சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சந்திப்பு ரயில் நிலையத்துக்கு பேருந்தில் சென்றுள்ளாா்.

அப்போது, பேருந்தில் இளைஞா் ஒருவா் முதியவரின் பாக்கெட்டில் இருந்த ரூ.400-ஐ திருடியுள்ளாா். இதையடுத்து, அருகிலிருந்தவா்களின் உதவியுடன் அந்த இளைஞரைப் பிடித்து கோட்டை காவல் நிலையத்தில் முதியவா் ஒப்படைத்தாா்.

விசாரணையில், பணத்தை திருடியது திருச்சி பட்டா்வொா்த் சாலையைச் சோ்ந்த இ.சக்திவேல் (30) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து ரூ.400-ஐ பறிமுதல் செய்து முதியவரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

