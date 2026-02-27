ஆட்டோ ஓட்டுநா் வீட்டில் 3 பவுன் நகைகள் திருட்டு
ஆட்டோ ஓட்டுநா் வீட்டில் 3 பவுன் தங்க நகைகள், ரூ.11 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை திருடு போனது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:47 pm
திருச்சி கே.கே.நகா் அய்யப்பன் நகரைச் சோ்ந்தவா் பொ. சண்முகசுந்தரம் (52), ஆட்டோ ஓட்டுநா். இவா், தனது குடும்பத்துடன் வியாழக்கிழமை காலை வீட்டைப் பூட்டாமல் வெளியே சென்றுள்ளாா். பின்னா், அன்று இரவு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது பீரோவில் வைத்திருந்த 3 பவுன் தங்க நகைகள், ரூ.11 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து கே.கே.நகா் காவல் நிலையத்தில் சண்முகசுந்தரம் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
