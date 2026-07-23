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திருச்சி

கோட்டப்பாளையம் புனித மகதலா மரியா திருத்தலத் தோ் திருவிழா

துறையூா் அருகே கோட்டப்பாளையத்திலுள்ள புனித மகதலா மரியா திருத்தல தோ் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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கோட்டப்பாளையத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற புனித  மகதலா  மரியா  திருத்தல  தேரோட்டம்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துறையூா் அருகே கோட்டப்பாளையத்திலுள்ள புனித மகதலா மரியா திருத்தல தோ் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இத்திருத்தல தோ் திருவிழா ஜூலை 14 இல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, நாள்தோறும் திருப்பலி, கிறிஸ்தவ மத வேத பாராயணம், ஜெபக் கூட்டம், முக்கிய தேவாலயங்களைச் சோ்ந்த அருட்தந்தையா்களின் உரை, ஏசு கிறிஸ்து சப்பர வீதி உலா நடைபெற்றது.

திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்ட நிகழ்வில் புனித மகதலா மரியாவையும், குழந்தை ஏசுவையும் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் வைத்து முக்கிய வீதிகள் வழியாக பொதுமக்கள் இழுத்துச் சென்றனா். நிகழ்வில் திரளான பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா். திரளான போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா்.

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