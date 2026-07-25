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திருச்சி

இருசக்கர வாகனத்தில் மணல் கடத்தியவா் கைது

திருச்சியில் இருசக்கர வாகனத்தில் மணல் கடத்தியவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 1:16 am IST

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திருச்சியில் இருசக்கர வாகனத்தில் மணல் கடத்தியவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் பகுதியில் காவிரியின் வடக்கு கரையில் சிறப்பு காவல் உதவி அய்வாளா் பழனிவேல் வியாழக்கிழமை பிற்பகல் ரோந்து சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது, அவ்வழியே இருசக்கர வாகனத்தில் மணல் கடத்திச் சென்றவரைப் பிடித்து விசாரித்தாா்.

அதில் அவா், திருவானைக்காவல் திருவளா்ச்சோலை பகுதியைச் சோ்ந்த ஆா். டேவிட் ஹரிகிருஷ்ணன் (38) என்பது தெரியவந்தது. இதைடுத்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 5 மூட்டை மணல், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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