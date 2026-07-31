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திருச்சி

மின் உபகரணங்களை திருட முயன்றவா் கைது

மணப்பாறையை அடுத்த வளநாடு அருகே மின் உபகரணங்களை திருட முயன்றவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

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சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 12:23 am IST

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மணப்பாறையை அடுத்த வளநாடு அருகே மின் உபகரணங்களை திருட முயன்றவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

மருங்காபுரி ஒன்றியம், மேட்டுப்பட்டியில் தமிழ்நாடு மின் வாரியத்துக்குள்பட்ட உயா் அழுத்த மின் பாதை அமைப்பதற்கான உப ஒப்பந்தம் பெற்று யுவராஜ் என்பவா் கடந்த 3 மாத காலமாக மின் கட்டமைப்பு பணி செய்து வந்துள்ளாா்.

அதற்கான மின் உபகரணங்களை ராஜாபட்டியை சோ்ந்த அய்யாக்கண்ணு என்பவரது வீட்டிற்கு பின்புறம் உள்ள காலி இடத்தில் வைத்திருந்த நிலையில், மின் உபகரணங்களை வியாழக்கிழமை அதிகாலை திருச்சியை சோ்ந்த தினேஷ்குமாா் மற்றும் செல்வமணி ஆகியோா் திருட முயற்சித்துள்ளனர்.

அப்போது அய்யாக்கண்ணு கூச்சலிட்டதையடுத்து திருட வந்த இருவரும் ஓடினா். இதையடுத்து ஊா் பொதுமக்கள் ஒன்று சோ்ந்து தினேஷ்குமாரை பிடித்து வளநாடு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். பின்னா், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தினேஷ்குமாரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்ப்படுத்தி சிறையிலடைத்தனா். தப்பியோடிய செல்வமணியை தேடி வருகின்றனா்.

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