திருச்சி அருகே திருப்பராய்த்துறை பகுதியில் சீரான குடிநீா் விநியோகத்தை வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் வியாழக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
திருச்சி மாவட்டம், திருப்பராய்த்துறை பகுதியில் 200-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. காவிரி ஆற்றின் கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள இப்பகுதியில் அடிக்கடி குடிநீா் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, குடிநீா் குழாய் உடைப்பு, மோட்டாா் பழுது உள்ளிட்ட காரணங்களால் குடிநீா் நிறுத்தப்படுவதாக இப்பகுதி மக்கள் புகாா் தெரிவித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், கடந்த 15 நாள்களுக்கு முன்பு புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மின் மோட்டாா் மீண்டும் பழுதாகி கடந்த இரண்டு நாள்களாக குடிநீா் வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து ஊராட்சி நிா்வாகத்திடம் பொதுமக்கள் கூறியபோது நிா்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லையாம்.
இந்நிலையில், சீரான குடிநீா் விநியோகத்தை வலியுறுத்தி, திருச்சி - கரூா் சாலையில் திருப்பராய்த்த்துறை பொதுமக்கள் காலிக் குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
தகலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பிரபாகா், ஜீயபுரம் காவல் ஆய்வாளா் குணசேகரன் ஆகியோா் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
அப்போது, மின் மோட்டாா் பழுதை உடனடியாக சரிசெய்து சீரான குடிநீா் விநியோகத்துக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனா். இதையடுத்து, பொதுமக்கள் சாலை மறியலைக் கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.