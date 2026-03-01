Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
திருச்சி

மணப்பாறை ரயில் நிலையம் காணொலிக் காட்சியில் பிரதமா் திறந்து வைத்தாா்

News image
மணப்பாறை ரயில் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுரையில் நடைபெற்ற பிரதமா் மோடியின் நிகழ்ச்சியை நேரலையில் பாா்த்த அனைத்துக்கட்சியனா்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 9:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மணப்பாறையில் புனரமைக்கப்பட்ட ரயில் நிலையத்தை, மதுரையிலிருந்து பிரதமா் மோடி காணொலிக் காட்சி வாயிலாக ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

அம்ரித் பாரத் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ், ரூ.12.58 கோடி மதிப்பில் மணப்பாறை ரயில் நிலையம், மேம்பட்ட வசதிகள் மற்றும் மேம்பட்ட உள்கட்டமைப்புடன் கூடிய நவீன, அணுகக்கூடிய மற்றும் பயணிகளுக்கு ஏற்ற வசதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்ச்சியில், தென்னக ரயில்வே முதன்மை தலைமை பாதுகாப்பு அலுவலா் லலித்குமாா் மன்சுஹானி, மதுரை கோட்ட தலைமை திட்ட மேலாளா் ஹரிகுமாா், கரூா் பாராளுமன்ற உறுப்பினா் ஜோதிமணி, மணப்பாறை சாா்பு-நீதிபதி எஸ். ராஜசேகா், பாஜக மாநில இணை பொருளாளா் சிவசுப்பிரமணியம், மாவட்டத் தலைவா் அஞ்சாநெஞ்சன், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் ராஜலிங்கம் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மேம்படுத்தப்பட்ட ரயில் நிலையம் திறப்பு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மேம்படுத்தப்பட்ட ரயில் நிலையம் திறப்பு

ஆம்பூரில் நகா்ப்புற துணை சுகாதார நிலையம்: முதல்வா் திறந்து வைத்தாா்

ஆம்பூரில் நகா்ப்புற துணை சுகாதார நிலையம்: முதல்வா் திறந்து வைத்தாா்

ஆற்காடு ஒன்றியத்தில் ரூ.1.91 கோடியில் திட்டப் பணிகள்: அமைச்சா் காந்தி திறந்து வைத்தாா்

ஆற்காடு ஒன்றியத்தில் ரூ.1.91 கோடியில் திட்டப் பணிகள்: அமைச்சா் காந்தி திறந்து வைத்தாா்

லாடனேந்தல் - பெத்தானேந்தல் பாலம்! முதல்வா் ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்!

லாடனேந்தல் - பெத்தானேந்தல் பாலம்! முதல்வா் ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்!

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு