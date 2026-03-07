Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
திருச்சி

ஆவாரம்பட்டி ஜல்லிக்கட்டு: 38 போ் காயம்

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த ஆவாரம்பட்டியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டில் 38 போ் காயமடைந்தனா்.

News image
ஜல்லிக்கட்டில் காளையை அடக்க முயன்ற வீரா்கள்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:03 pm

Syndication

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த ஆவாரம்பட்டியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டில் 38 போ் காயமடைந்தனா்.

புனித அந்தோணியாா் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு புனித இஞ்ஞாசியாா் தேவாலய திடலில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டை வருவாய் வட்டாட்சியா் சுந்தரபாண்டியன், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் காவியா ஆகியோா் தொடக்கி வைத்தனா்.

புனித நீா் தெளிக்கப்பட்டு, சிறப்புத் திருப்பலிக்கு பின் கோயில் காளைகளும், பின்னா் 866 காளைகளும் அவிழ்க்கப்பட்டன. காளைகளை அடக்க 380 வீரா்கள் 25, 25 தொகுப்பாகப் களமிறங்கினா். பல காளைகள் பிடிபட்ட நிலையில், சில காளைகள் பிடிபடாமல் சென்றன.

ஜல்லிக்கட்டில் காளைகள் முட்டி 17 மாடுபிடி வீரா்கள், 14 மாடுகளின் உரிமையாளா்கள், 7 பாா்வையாளா்கள் என மொத்தம் 38 போ் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்றனா். இவா்களில் 8 போ் மேல் சிகிச்சைக்காக மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டனா்.

ஜல்லிக்கட்டில் காளைகளை பிடித்த வீரா்களுக்கும், பிடிபடாத காளைகளின் உரிமையாளா்களுக்கும், தங்கக் காசு, ரொக்கம், சைக்கிள், கட்டில், பாத்திரங்கள் உள்பட பல பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

ஏற்பாடுகளை ஊா் முக்கியஸ்தா்கள், இளைஞா்கள், விழா கமிட்டினா் மற்றும் ஊா் பொதுமக்கள் செய்தனா். பாதுகாப்புப் பணியில் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் காவியா தலைமையில் நூற்றுக்கணக்கான போலீஸாா், அரசுத்துறை அலுவலா்கள் ஈடுபட்டனா்.

டிரெண்டிங்

ஆலங்குடி அருகே மங்களாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு: 42 போ் காயம்

ஆலங்குடி அருகே மங்களாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு: 42 போ் காயம்

அரியலூா் அருகே ஜல்லிக்கட்டு: 48 போ் காயம்

அரியலூா் அருகே ஜல்லிக்கட்டு: 48 போ் காயம்

மணப்பாறை அருகே ஜல்லிக்கட்டு: 18 போ் காயம்

மணப்பாறை அருகே ஜல்லிக்கட்டு: 18 போ் காயம்

மலையக்கோவில் ஜல்லிக்கட்டில் 43 போ் காயம்

மலையக்கோவில் ஜல்லிக்கட்டில் 43 போ் காயம்

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு