ஆட்டோவில் 132 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: இருவா் கைது

திருச்சி அருகே ஆட்டோவில் 132 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களைக் கடத்திய இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி மாவட்டம், திருவெறும்பூா் அருகே வாகனத்தில் தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தப்படுவதாக திருவெறும்பூா் போலீஸாருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தகவல்கிடைத்தது.
இதையடுத்து, திருவெறும்பூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் செல்வராஜ் தலைமையிலான போலீஸாா் திருவெறும்பூா் - வேங்கூா் சாலையில் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அவ்வழியே வந்த ஆட்டோவை சோதனையிட்டனா். அதில், 132 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களைக் கடத்திச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவற்றைப் பறிமதுல் செய்த போலீஸாா், ஆட்டோவில் புகையிலைப் பொருள்களைக் கடத்திய திருச்சி தாரநல்லூரைச் சோ்ந்த மனோகா் (43), கீழகுமரேசபுரத்தைச் சோ்ந்த அப்துல் ரஸாக் (54) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: ராஜஸ்தானைச் சோ்ந்தவா் கைது
திருச்சி அருகே 216 கிலோ புகையிலை பொருள்கள் பறிமுதல்: இருவா் கைது
புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தல்: ஒருவா் கைது
3.2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: பெண் கைது
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...