திருச்சி மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு நாள்களில் 442 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருச்சி மாவட்டம், உப்பிலியபுரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்கப்படுவதாக செவ்வாய்க்கிழமை கிடைத்த தகவலையடுத்து போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது பச்சபெருமாள்பட்டியில் உள்ள நெட்டவேலம்பட்டியைச் சோ்ந்த ம. ரவீந்தா் (29) என்பவரது கடையில் புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கிவைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், கடையில் இருந்து ரூ.1 லட்சம் மதிப்பிலான 136 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல திருச்சி மாவட்டம், பூலாங்குளத்துப்பட்டி அம்மாபேட்டை அருகே விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 306 புகையிலைப் பொருள்களை இனம்குளத்தூா் போலீஸாா் புதன்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும்,இதுதொடா்பாக பூலாங்குளத்துப்பட்டியைச் சோ்ந்த த. புகழேந்தி, கரூா் மாவட்டம், குளித்தலை ஆா்ச்சம்பட்டியைச் சோ்ந்த அ. பாண்டியராஜ் (29) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
