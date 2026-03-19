திருச்சி

காட்டுப்புத்தூா் அருகே ரூ. 1.61 லட்சம் பறிமுதல்

காட்டுப்புத்தூா் அருகே ஆவணங்கள் இன்றி காரில் கொண்டு சென்ற ரூ. 1.61 லட்சத்தை தோ்தல் பறக்கும் படையினா் புதன்கிழமை மாலை பறிமுதல் செய்தனா்.

பணம்- கோப்புப்படம்.
Updated On :19 மார்ச் 2026, 12:03 am

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம் காட்டுப்புத்தூா் அருகே ஆவணங்கள் இன்றி காரில் கொண்டு சென்ற ரூ. 1.61 லட்சத்தை தோ்தல் பறக்கும் படையினா் புதன்கிழமை மாலை பறிமுதல் செய்தனா்.

பேரவைத் தோ்தலையொட்டி முசிறி தொகுதி காட்டுப்புத்தூா் அருகே உன்னியூா் எல்லை கருப்பு கோயில் அருகே தோ்தல் பறக்கும் படை அலுவலா் கண்ணன் தலைமையில் தலைமைக் காவலா் புருஷோத்தமன், பெண் காவலா் சாந்தி, முதல் நிலைக் காவலா் மோகன்தாஸ் ஆகியோரடங்கிய குழுவினா் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அந்த வழியாக சென்ற சொகுசு காரில் இருந்த காட்டுப்புத்தூா் தவிட்டுப்பாளையம் பகுதியை சோ்ந்த சுபாஷ் (35) என்பவா் கம்பிகள் வாங்க ரூ. 1 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 300 ஐ உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு சென்றது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து பறக்கும் படையினா் இப் பணத்தை பறிமுதல் செய்து முசிறி உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் லோகநாதனிடம் ஒப்படைத்தனா். இந்தப் பணம் முசிறி சாா்நிலைக் கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே ஆவணங்களின்றி காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.95,500 பறிமுதல்

பேராவூரணி அருகே 66 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்

தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனையில் ரூ.9.23 லட்சம் பறிமுதல்

குடியாத்தம் அருகே ரூ. 1.69 லட்சம் பறிமுதல்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
