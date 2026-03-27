சாலை விபத்தில் பெரம்பலூா் இளைஞா் உயிரிழப்பு
திருச்சியில் சாலை விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த பெரம்பலூரைச் சோ்ந்த இளைஞா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பலி
கோப்புப் படம்
பெரம்பலூா் மாவட்டம், குன்னம் வட்டம், பேரளியைச் சோ்ந்த சின்னதுரை மகன் செல்வம் (34). இவா், கடந்த மாா்ச் 22-ஆம் தேதி இரவு திருச்சியில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுகொண்டிருந்தாா். பிராட்டியூா் அருகே சென்றபோது, இருசக்கர வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால் வாகனத்தில் இருந்து செல்வம் தவறி கீழே விழுந்தாா்.
இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த அவரை அருகிலிருந்தவா்கள் மீட்டு அருகிலுள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு உயா் சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டாா். இந்நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி செல்வம் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து திருச்சி தெற்குப் போக்குவரத்துப் புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...